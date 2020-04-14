Макрон про карантин у Франції: ми не знаємо коли повернемось до відчуття нормальності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Карантинні заходи у Франції поступово скасовуватимуться з 11 травня, але масові заходи не будуть дозволені щонайменше до середини липня. Кордони Франції залишаться закритими до спеціального розгляду цього питання урядом. Про це в третьому зверненні до співгромадян з приводу епідемії COVID-19 заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Французький лідер наголосив, що всі, хто має сумнів у стані свого здоров’я, зможуть пройти тест на коронавірус, включно з людьми похилого віку. Кожен мешканець Франції буде забезпечений масками. “Може бути, ми побачимо світло в кінці тунелю, може бути, ми повернемося до відчуття нормальності. Але коли — ми не знаємо”, — відзначив Макрон.
Франція, як і багато інших країн, не була готова до такої епідемії, визнав президент.
Звернення Макрона до французів у телеефірі розпочалося 13 квітня о 20:02 за місцевим часом. Це було зроблено, щоб не порушувати нову традицію, коли о 20:00 французи з вікон своїх будинків аплодують медикам та іншим людям, в цей час борються за життя співгромадян.
У Франції станом на вечір 13 квітня загальна кількість інфікованих становить 137 тисяч 835, кількість померлих від COVID-19 сягнула 14 тисяч 967. Зо обома показниками Франція є четвертою у світі — слідом за США, Італією та Іспанією.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.