Макрон про карантин у Франції: ми не знаємо коли повернемось до відчуття нормальності

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Карантинні заходи у Франції поступово скасовуватимуться з 11 травня, але масові заходи не будуть дозволені щонайменше до середини липня. Кордони Франції залишаться закритими до спеціального розгляду цього питання урядом. Про це в третьому зверненні до співгромадян з приводу епідемії COVID-19 заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.