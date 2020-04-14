Макрон о карантине во Франции: мы не знаем когда вернемся к ощущению нормальности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Карантинные мероприятия во Франции постепенно отменяться с 11 мая, но массовые мероприятия не будут разрешены минимум до середины июля. Границы Франции останутся закрытыми до специального рассмотрения этого вопроса правительством. Об этом в третьем обращении к согражданам по поводу эпидемии COVID-19 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Французский лидер отметил, что все, кто сомневается в состоянии своего здоровья, смогут пройти тест на коронавирус, включая пожилых людей. Каждый житель Франции будет обеспечен масками. “Может быть, мы увидим свет в конце тоннеля, может быть, мы вернемся к ощущению нормальности. Но когда — мы не знаем”, — отметил Макрон.
Франция, как и многие другие страны, не была готова к такой эпидемии, признал президент.
Обращение Макрона к французам в телеэфире началось 13 апреля в 20:02 по местному времени. Это было сделано, чтобы не нарушать новую традицию, когда в 20:00 французы из окон своих домов аплодируют медикам и другим людям, которые в это время борются за жизнь сограждан.
Во Франции по состоянию на вечер 13 апреля общее количество инфицированных составляет 137 835 человек, количество умерших от COVID-19 достигла 14 967. По обоим показателям Франция является четвертой в мире — вслед за США, Италией и Испанией.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.