Макрон о карантине во Франции: мы не знаем когда вернемся к ощущению нормальности

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Карантинные мероприятия во Франции постепенно отменяться с 11 мая, но массовые мероприятия не будут разрешены минимум до середины июля. Границы Франции останутся закрытыми до специального рассмотрения этого вопроса правительством. Об этом в третьем обращении к согражданам по поводу эпидемии COVID-19 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.