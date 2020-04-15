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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26946 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36763 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Организаторы "Тур де Франс" меняют даты велогонки, чтобы провести ее в 2020 году

Организаторы "Тур де Франс" меняют даты велогонки, чтобы провести ее в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 13986 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Организаторы престижной веломногодневки мира "Тур де Франс" работают над тем, чтобы найти новую дату начала гонки - на фоне запрета массовых мероприятий во Франции как минимум до середины июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что первоначальные планы организаторов предполагали, что соревнование начнется в Ницце 27 июня и финиширует в Париже 19 июля. Пока нет шансов провести гонку в запланированные сроки.

Организаторы, компания ASO, еще не сообщали о своих намерениях, но несколько мэров французских городов, через которые должен пройти маршрут гонки, говорят, что имели консультации относительно новых дат.

Маршрут гонки составляет более трех тысяч километров, и каждый день на дороги выходят примерно 500 тыс. поклонников велоспорта.

"Социальное дистанцирование на обочине не было бы проблемой, но в стартовых городах, на финише и в VIP-палатках это, безусловно, представляло бы проблему", - заявил бельгийский вирусолог Марк ван Ранст для фламандского телеканала Sporza.

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Генеральный директор гонки Кристиан Прюдомм исключил возможность проведения соревнования без зрителей. "Тур де Франс - это три тысячи километров улыбок. Мы не будем проводить "Тур де Франс" без болельщиков", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телевизионном обращении 13 апреля, что строгий карантин во Франции продлится как минимум до 11 мая, а массовые собрания запрещены до середины июля. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил 14 апреля, что ASO должен перенести или отменить тур.

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