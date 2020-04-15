Организаторы "Тур де Франс" меняют даты велогонки, чтобы провести ее в 2020 году

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Организаторы престижной веломногодневки мира "Тур де Франс" работают над тем, чтобы найти новую дату начала гонки - на фоне запрета массовых мероприятий во Франции как минимум до середины июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.