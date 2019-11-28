Організатори показали логотип Євробачення-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Європейський мовний союз представив офіційний логотип 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди) з 12 по 16 травня 2020 року. Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу, передає УНН.
Логотип являє собою абстрактний уривчасте коло, складене з декількох променів, які символізують національні прапори 41 країн-учасниць. Прапори розташовані в порядку, відповідним тому, коли та чи інша країна вперше брала участі в конкурсі. “Євробачення” відбудеться в Нідерландах в четвертий раз, конкурс вже проводився в цій країні у 1970-му, 1976-му і 1980-му роках.
У конкурсі художніх робіт, в якому взяли участь 11 нідерландських агентств, перемогло агентство CLEVER ° FRANKE.
“Цей дизайн відповідає характеристикам нідерландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, широко застосовний”, — заявив виконавчий продюсер “Євробачення-2020” Сітсе Баккер. Слоганом конкурсу наступного року став Open Up (“Відкрийся”).
Конкурс “Євробачення” пройде в ювілейний 65-й раз у нідерландському Роттердамі в конференц-центрі Rotterdam Ahoy. Рішення провести конкурс саме в Роттердамі було прийнято після того, як від цього через відсутність відповідного майданчика відмовився Амстердам. Свою участь в шоу підтвердила 41 країна.