Организаторы показали логотип Евровидения-2020

Логотип представляет собой абстрактный прерывистый круг, составленный из нескольких лучей, символизирующих национальные флаги 41 страны-участницы. Флаги расположены в порядке, соответствующим тому, когда та или иная страна впервые принимала участия в конкурсе. “Евровидение” состоится в Нидерландах в четвертый раз, конкурс уже проводился в этой стране в 1970-м, 1976-м и 1980-м годах.

В конкурсе художественных работ, в котором приняли участие 11 нидерландских агентств, победило агентство CLEVER ° FRANKE.

“Этот дизайн соответствует характеристикам нидерландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим”, — заявил исполнительный продюсер “Евровидение-2020” Ситсе Баккер. Слоганом конкурса будущего года стал Open Up (“Откройся”).

Конкурс “Евровидение” пройдет в юбилейный 65-й раз в нидерландском Роттердаме в конференц-центре Rotterdam Ahoy. Решение провести конкурс именно в Роттердаме было принято после того, как от этого из-за отсутствия подходящей площадки отказался Амстердам. Свое участие в шоу подтвердила 41 страна.