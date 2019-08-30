Оголошено місце проведення Євробачення-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Роттердам прийме конкурс “Євробачення-2020”. Про це повідомив в п’ятницю організаційний комітет заходу, пише УНН.
“Вибираючи Роттердам як місце проведення заходу, ми вибираємо не тільки місто з особливою історією і незаперечними відмітним рисами, — заявив виконавчий продюсер конкурсу Сітсе Баккер. — Ми вибираємо концертний зал Ahoy, який, за нашими оцінками, є найбільш відповідним майданчиком для виробництва з використанням найсучасніших технологій трьох телешоу із загальною аудиторією в 180 млн глядачів”.
Півфінали конкурсу пройдуть 12 і 14 травня 2020 року, фінал “Євробачення-2020” відбудеться 16 травня.
Єдиним конкурентом Роттердама на проведення “Євробачення” було місто Маастрихт. За словами Баккера, в ході оцінки заявок до уваги бралися такі моменти, як технічна оснащеність, навколишня інфраструктура, доступність і фінансовий внесок муніципалітету. Роттердам, зазначив він, виявився фаворитом за багатьма показниками. Столиця — Амстердам — з самого початку відмовився від організації заходу, заявивши, що всі відповідні для проведення шоу майданчики зайняті.
Право на проведення заходу в 2020 році Нідерланди отримали після того, як в нинішньому році конкурс виграв представник країни Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
Нідерланди є однією з семи країн-учасниць першого “Євробачення”, що відбувся в 1956 році. Останній раз країна приймала у себе конкурс в 1980 році після того, як Ізраїль, який переміг в 1979 році, відмовився організовувати захід з фінансових міркувань.