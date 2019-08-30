Объявлено место проведения Евровидения-2020

“Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. — Мы выбираем концертный зал Ahoy, который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей”.

Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года, финал “Евровидения-2020” состоится 16 мая.

Единственным конкурентом Роттердама на проведение “Евровидения” являлся город Маастрихт. По словам Баккера, в ходе оценки заявок во внимание принимались такие моменты, как техническая оснащенность, окружающая инфраструктура, доступность и финансовый вклад муниципалитета. Роттердам, отметил он, оказался лидером по многим показателям. Столица — Амстердам — с самого начала отказался от организации мероприятия, заявив, что все подходящие для проведения шоу площадки заняты.

Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как в нынешнем году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Нидерланды являются одной из семи стран — участниц первого “Евровидения”, состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.