Объявлено место проведения Евровидения-2020

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5731 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113585 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115869 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121642 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126198 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151391 просмотра

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Роттердам примет конкурс “Евровидение-2020”. Об этом сообщил в пятницу организационный комитет мероприятия, пишет УНН.

“Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. — Мы выбираем концертный зал Ahoy, который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей”.

Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года, финал “Евровидения-2020” состоится 16 мая.

Единственным конкурентом Роттердама на проведение “Евровидения” являлся город Маастрихт. По словам Баккера, в ходе оценки заявок во внимание принимались такие моменты, как техническая оснащенность, окружающая инфраструктура, доступность и финансовый вклад муниципалитета. Роттердам, отметил он, оказался лидером по многим показателям. Столица — Амстердам — с самого начала отказался от организации мероприятия, заявив, что все подходящие для проведения шоу площадки заняты.

Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как в нынешнем году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Нидерланды являются одной из семи стран — участниц первого “Евровидения”, состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.

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