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Ордери на арешт 103 працівників університету видали у Туреччині

Ордери на арешт 103 працівників університету видали у Туреччині

Київ • УНН

 • 8376 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 103 університетських працівників та затримала 73 з технічного університету Йилдиз у Стамбулі за ймовірні зв'язки з ісламським проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара вважає організатором спробу перевороту в Туреччині 15 липня, передає УНН з посиланням на Hurriyet.

Для затримання 103 університетських працівників поліція провела обшуки в Стамбулі.

Декого з 73 затриманих відправили у поліцейські відділки після перевірки стану здоров'я.

Деяких з підозрюваних, за повідомленнями, обвинуватили в тому, що вони використовували програму "ByLock", додаток для обміну повідомленнями, яка, як стверджується, була використана для прихованих переговорів учасників спроби перевороту.

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