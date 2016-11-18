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15 марта, 19:03 • 110220 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152598 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128990 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122151 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107930 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103074 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99168 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ордера на арест 103 сотрудников университета выдали в Турции

Ордера на арест 103 сотрудников университета выдали в Турции

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 103 университетских работников и задержала 73 из технического университета Йылдыз в Стамбуле за предполагаемые связи с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки переворота в Турции 15 июля, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Для задержания 103 университетских работников полиция провела обыски в Стамбуле.

Некоторых из 73 задержанных отправили в полицейские участки после проверки состояния здоровья.

Некоторые из подозреваемых, по сообщениям, обвинили в том, что они использовали программу "ByLock", приложение для обмена сообщениями, которая, как утверждается, была использована для скрытых переговоров участников попытки переворота.

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