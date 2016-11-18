Ордера на арест 103 сотрудников университета выдали в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 103 университетских работников и задержала 73 из технического университета Йылдыз в Стамбуле за предполагаемые связи с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки переворота в Турции 15 июля, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Для задержания 103 университетских работников полиция провела обыски в Стамбуле.
Некоторых из 73 задержанных отправили в полицейские участки после проверки состояния здоровья.
Некоторые из подозреваемых, по сообщениям, обвинили в том, что они использовали программу "ByLock", приложение для обмена сообщениями, которая, как утверждается, была использована для скрытых переговоров участников попытки переворота.