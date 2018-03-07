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Орден для Сабіни: Президент посмертно нагородив дівчину-медика, яка загинула на Донбасі

Орден для Сабіни: Президент посмертно нагородив дівчину-медика, яка загинула на Донбасі

Київ • УНН

 • 10941 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив орденом "За мужність 3 ступеня" дівчину медика Сабіну Галицьку, яка загинула в зоні АТО під час обстрілу бойовиків. Про це Порошенко повідомив під час нагородження жінок-військовослужбовців, передає УНН.

"За проявлену мужність, доблесть, героїзм, який виявлено сержантом Галицькою Сабіною Станіславівною, за поданням начальника Генштабу, я як Президент, як верховнокомандувач прийняв рішення про нагородження Сабіни орденом "За мужність", - зазначив Порошенко.

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Нагороду Галицької отримали мати та батько.

Нагадаємо, Галицька загинула 20 лютого. Медики потрапили під обстріл бойовиків під час надання медичної допомоги населенню.

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