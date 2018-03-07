Орден для Сабины: Президент посмертно наградил девушку-медика, которая погибла на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом "За мужество 3 степени" девушку-медика Сабину Галицкую, которая погибла в зоне АТО при обстреле боевиков. Об этом Порошенко сообщил во время награждения женщин-военнослужащих, передает УНН.
"За проявленное мужество, доблесть, героизм, обнаруженный сержантом Галицкой Сабиной Станиславовной, по представлению начальника Генштаба, я, как Президент, как верховнокомандующий, принял решение о награждении Сабины орденом "За мужество", - отметил Порошенко.
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Награду Галицкой получили мать и отец.
Напомним, Галицкая погибла 20 февраля. Медики попали под обстрел боевиков во время оказания медицинской помощи населению.