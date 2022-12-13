Опитування: 85% українців вірять у деокупацію Криму та Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Більшість українців підтримує повну деокупацію територій України, зокрема Криму та Донбасу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, передає УНН.
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"З початку повномасштабного вторгнення росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій, включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Лише 9% респондентів обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24 лютого.
За продовження бойових дій на території росії виступають не більше ніж 5%.
Серед представників всіх регіонів України понад 80% підтримують повну деокупацію українських територій.
Довідка
Опитування проводили 20-21 листопада 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку.
Усього опитали 1000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо
До 53% зросла кількість українців, які підтримують відновлення ядерного статусу України. У 2019 році таких було 47%.