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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Опитування: 85% українців вірять у деокупацію Криму та Донбасу

Опитування: 85% українців вірять у деокупацію Криму та Донбасу

Київ • УНН

 • 544152 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Більшість українців підтримує повну деокупацію територій України, зокрема Криму та Донбасу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, передає УНН.

Цитата

"З початку повномасштабного вторгнення росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій, включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Лише 9% респондентів обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24 лютого. 

За продовження бойових дій на території росії виступають не більше ніж 5%.

Серед представників всіх регіонів України понад 80% підтримують повну деокупацію українських територій.

Довідка

Опитування проводили 20-21 листопада 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку.

Усього опитали 1000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо

До 53% зросла кількість українців, які підтримують відновлення ядерного статусу України. У 2019 році таких було 47%.

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