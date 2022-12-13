Опрос: 85% украинцев верят в деоккупацию Крыма и Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Большинство украинцев поддерживает полную деоккупацию территорий Украины, в частности Крыма и Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, передает УНН.
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"С начала полномасштабного вторжения россии убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022)", – говорится в сообщении.
Детали
Лишь 9% респондентов выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля.
За продолжение боевых действий на территории россии выступают не более 5%.
Среди представителей всех регионов Украины более 80% поддерживают полную деоккупацию украинских территорий.
Справка
Опрос проводили 20-21 ноября 2022 года среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.
Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Напомним
До 53% возросло количество украинцев, которые поддерживают восстановление ядерного статуса Украины. В 2019 году таких было 47%.