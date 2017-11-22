Оператор "Гри престолів" і "Шерлока" загинув під час зйомок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Британський кінооператор Марк Мілсом, який працював над популярними серіалами "Гра престолів" і "Шерлок" загинув на зйомках в Гані, передає УНН з посиланням на BBC.
54-річний оператор працював в Гані над драматичним серіалом "Земля вибачає". Він загинув під час зйомок нічної сцени з автомобільними трюками, повідомляє видання.
Через трагічний інцидент роботу над серіалом було припинено. Зазначається, що за фактом загибелі чоловіка проводиться розслідування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії помер оператор перших фільмів про Індіану Джонса
Марк Мілсом приймав участь в зйомках таких відомих картин, як "Врятувати рядового Райана", "Квант милосердя", "Всесвіт Стівена Хокінга", "Хлопчик в смугастій піжамі" тощо.
Нагадаємо, поблизу Рівного дорогою з Києва від інсульту помер відомий український фотохудожник Василь Пилип'юк.