Оператор "Игры престолов" и "Шерлока" погиб во время съемок

54-летний оператор работал в Гане над драматическим сериалом "Земля прощает". Он погиб во время съемок ночной сцены с автомобильными трюками, сообщает издание.

Через трагический инцидент работу над сериалом было прекращено. Отмечается, что по факту гибели мужчины проводится расследование.

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Марк Милсом принимал участие в съемках таких известных картин, как "Спасти рядового Райана", "Квант милосердия", "Вселенная Стивена Хокинга", "Мальчик в полосатой пижаме" и другие.

Напомним, вблизи Ровно дорогой из Киева от инсульта умер известный украинский фотохудожник Василий Пилипюк.