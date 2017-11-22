Оператор "Игры престолов" и "Шерлока" погиб во время съемок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Британский кинооператор Марк Милсом, который работал над популярными сериалами "Игра престолов" и "Шерлок" погиб на съемках в Гане, передает УНН со ссылкой на BBC.
54-летний оператор работал в Гане над драматическим сериалом "Земля прощает". Он погиб во время съемок ночной сцены с автомобильными трюками, сообщает издание.
Через трагический инцидент работу над сериалом было прекращено. Отмечается, что по факту гибели мужчины проводится расследование.
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Марк Милсом принимал участие в съемках таких известных картин, как "Спасти рядового Райана", "Квант милосердия", "Вселенная Стивена Хокинга", "Мальчик в полосатой пижаме" и другие.
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