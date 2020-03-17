ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по нашим позиціям", - зазначив він.
Зазначається, що на Донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні гранатомети та іншу стрілецьку зброю.
"Також із забороненого "мінськими домовленостями" міномету калібру 82-мм російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціям Об’єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку", - додав Шаравара.
Як повідомляють у Міноборони, за наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає.
Нагадаємо, 16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий отримав поранення.