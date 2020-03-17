ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. 16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:
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- двічі неподалік населеного пункту Піски — з мінометів калібру 82 мм — 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поруч з Лебединським — з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
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- неподалік Красногорівки — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поблизу населеного пункту Славне — зі стрілецької зброї.
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Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- поруч Новотошківського — з протитанкового ракетного комплексу;
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- неподалік населеного пункту Хутір Вільний — з 82-мм мінометів — 3 міни.
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Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За поточну добу втрат немає.