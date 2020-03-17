ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 5 обстрелов, а именно:
-
- дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
-
- неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- вблизи населенного пункта Славное - из стрелкового оружия.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООС: боевики на Донбассе с целью провокации использовали психически больного россиянина
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
-
- рядом с Новотошковским - из противотанкового ракетного комплекса;
-
- недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.
-
Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Березово - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь нет.