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ООС: від початку доби бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

ООС: від початку доби бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", є поранений

Деталі

Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське — з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

“Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

На обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

“Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК поінформувала представників СММ ОБСЄ”, — відзвітували військові.

Станом на 7 годину ранку, 28 травня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного — ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У штабі повідомили, що стан здоров’я пораненого — задовільний.

“На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил”, — резюмували військові.

Нагадаємо

Глава української делегації тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що з огляду на ситуацію, Мінськ вже не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу. На цю заяву Кравчука відреагував очільник МЗС РФ Сергій Лавров, заявивши, що не представнику України “вирішувати”, як буде працювати переговорний процес.

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