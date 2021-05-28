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ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Киев • УНН

 • 14904 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Детали

Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра. Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрел российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

"О всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ", - отчитались военные.

По состоянию на 7 часов утра 28 мая, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе сообщили, что состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - резюмировали военные.

Напомним

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что учитывая ситуацию, Минск уже не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. На это заявление Кравчука отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявив, что не представители Украины "решать", как будет работать переговорный процесс.

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