Лавров відреагував на слова Кравчука про перенесення переговорів по Донбасу з Мінська

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Міністр звернув увагу на заяву постійного представника України в контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Леоніда Кравчука про неможливість після інциденту з літаком продовжувати роботу переговорного механізму в Мінську. “Я б все-таки не плутав сюжети, якщо, звичайно, українська сторона не хоче знайти який-небудь привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов’язків. Сподіваюся, Франція і Німеччина як співавтори Мінських домовленостей не дозволять це зробити”, — сказав він.

Лавров заявив, що Кравчук не може приймати рішення про зміни в форматі роботи контактної групи. “Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року та потім затверджений резолюцією РБ ООН. Тому, я думаю, ті, хто підписував цей пакет документів, будуть домовлятися про те, як далі цю роботу вибудовувати”, — додав глава російського МЗС.

Контекст

Раніше Леонід Кравчук заявив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів в контактній групі, в першу чергу до ОБСЄ, з питанням про пошук нового майданчика.

“З огляду на ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком. У нас не буде вже рейсів в Білорусь, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, з огляду на ситуацію, що склалася, ми обов’язково будемо шукати новий майданчик”, — заявив Кравчук.