ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає”, — вказано у повідоленні.

У прес-центрі також зазначили, що: “15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони”.