ООС: на Донбасі зберігали "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Упродовж минулого дня, 28 січня, та станом на 7:00 цієї доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
27 січня в Луганській області на позиції Збройних сил України намагалася проникнути диверсійно-розвідувальна група бойовиків.