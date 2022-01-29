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15 марта, 19:03 • 104424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138206 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120396 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114126 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103097 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100558 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89273 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121676 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126341 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127160 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: на Донбассе сохраняли "тишину"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. В течение прошедшего дня, 28 января, и по состоянию на 7:00 этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Цитата

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним

27 января в Луганской области на позиции Вооруженных сил Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа боевиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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