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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70405 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Бойовики на Донбасі намагались проникнути на позиції ЗСУ

Бойовики на Донбасі намагались проникнути на позиції ЗСУ

Київ • УНН

 • 40864 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Про це УНН пише з посиланням на Операцію об'єднаних сил в Facebok.

Цитата

"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомляє штаб ООС.

Додамо

Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські Національні Новини

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