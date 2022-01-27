Бойовики на Донбасі намагались проникнути на позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Про це УНН пише з посиланням на Операцію об'єднаних сил в Facebok.
Цитата
"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення.
"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомляє штаб ООС.
Додамо
Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.