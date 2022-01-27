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15 марта, 19:03 • 106435 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142781 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123198 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116748 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104658 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101382 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92697 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123874 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Боевики на Донбассе пытались проникнуть на позиции ВСУ

Боевики на Донбассе пытались проникнуть на позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 40858 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины личным составом опорного пункта было обнаружено попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков. Об этом УНН пишет со ссылкой на Операцию объединенных сил в Facebok.

Цитата

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.

Детали

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщает штаб ООС.

Добавим

От начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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