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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 30189 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Сьогодні на Донбасі утримується тиша

Сьогодні на Донбасі утримується тиша

Київ • УНН

 • 16414 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Як повідомили у пресцентр ООС, від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше

Від початку доби 25 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, двоє військових отримали поранення.

Контекст

У Єлисейському палаці відбувається зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату". 

Відомо що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повідомляється, що російську делегацію очолює заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Українські Національні Новини

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