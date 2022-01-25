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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 29079 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 5 обстрілів, поранено двох військових

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 5 обстрілів, поранено двох військових

Київ • УНН

 • 16859 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Як повідомили у пресцентрі ООС, двоє військових отримали поранення, передає УНН.

Деталі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Цитата

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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