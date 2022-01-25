Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 5 обстрілів, поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Як повідомили у пресцентрі ООС, двоє військових отримали поранення, передає УНН.
Деталі
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Цитата
"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.