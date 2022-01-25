Ситуация на Донбассе: боевики совершили 5 обстрелов, ранены два военных

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15 марта, 19:03 • 107243 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Как сообщили в пресс-центре ООС, двое военных получили ранения, передает УНН.

Детали

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Цитата

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго-тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним

На протяжении прошлых суток, 24 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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