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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 6429 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 11757 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

У бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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