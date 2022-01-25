ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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У бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.