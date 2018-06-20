ООС: бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових

“На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї”. — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що: “Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення”.

“Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення. За даними розвідки трьох окупантів поранено. Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає”, — додали у прес-центрі.