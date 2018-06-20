ООС: бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Минулої доби, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно-контрольованою. Бойовики 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї”. — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що: “Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення”.

“Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення. За даними розвідки трьох окупантів поранено. Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає”, — додали у прес-центрі.

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