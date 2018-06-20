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ООС: боевики совершили 26 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой. Боевики 26 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещеное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемово. На Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия”. — указано в сообщении.

В штабе также добавили, что: “Остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение”.

“Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки трое оккупантов получили ранения. В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет”, — добавили в пресс-центре.

Украинские Национальные Новости

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