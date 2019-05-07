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ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів, загинув український військовий

ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів, загинув український військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог 13 разів обстріляв українські позиції. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Авдіївка; з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Водяне; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове; з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі стрілецької зброї – біля села Богданівка.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів: чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Новозванівка; з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу міста Попасна; зі снайперської зброї – біля населеного пункту Південне; зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станція Луганська", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Донбасі.

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