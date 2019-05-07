ООС: боевики совершили 13 обстрелов, погиб украинский военный

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия результате обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 120 мм - вблизи города Авдеевка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Водяное; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из стрелкового оружия - возле села Богдановка.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз: четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка, с артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная; из снайперского оружия - около населенного пункта Южное; из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станция Луганска", - отмечается в сообщении.

Напомним, боевики обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Донбассе.