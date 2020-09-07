ООС: бойовики один раз обстріляли українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Неприцільними пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Кам’янки, що на Донеччині.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 6 вересня бойовики обстріляли українські позиції біля Шумів.