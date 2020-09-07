ООС: бойовики один раз обстріляли українських захисників

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Неприцільними пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Кам’янки, що на Донеччині.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики обстріляли українські позиції біля Шумів.