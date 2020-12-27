ООС: бойовики тричі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донбасі бойовики з початку доби “тричі” порушили режим “тиші”. Попри це, у штабі ООС повідомляють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
“Протягом поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню”, — сказано у повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.
Зазначається, що ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА. Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БпЛА після перетину лінії розмежування.
“На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь”, — йдеться у повідомленні.
Так, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.
“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — відзначається у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 26 грудня, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі.