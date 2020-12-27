ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Минулої доби, 26 грудня, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Протягом минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню”, — повідомили у штабі.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.
Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
“Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає”, — йдеться у повідомленні.
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Додається, що від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — резюмували військові.
Раніше Глава держави Володимир Зеленський заявив, що у випадку війни з Росією в Україні будуть воювати всі, будуть мобілізовані і жінки, і чоловіки, це буде погано для нашого населення.