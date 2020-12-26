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На Донбасі у Різдво снаряд влучив у подвір’я місцевих жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Донбасі у Різдво, 25 грудня, снаряд влучив у подвір’я жителів села Водяне. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

На Донбасі у Різдво снаряд влучив у подвір’я місцевих жителів

“25 грудня збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ, ніхто з мирних мешканців не постраждав”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, упродовж 25 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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