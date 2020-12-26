На Донбасі у Різдво снаряд влучив у подвір’я місцевих жителів

“25 грудня збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ, ніхто з мирних мешканців не постраждав”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, упродовж 25 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.