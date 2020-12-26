На Донбассе в Рождество снаряд попал во двор местных жителей

“25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в течение 25 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.