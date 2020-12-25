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ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

"Протягом поточної доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, випустивши при цьому 12 та 8 мін відповідно. Також, противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як наголосили у пресцентрі, на численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 129 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 24 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Українські Національні Новини

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