На Донбасі за добу зафіксували п’ять обстрілів – ООС

“Неподалік Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обом українським військовим надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів.

“На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — додали в штабі ООС.