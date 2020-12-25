На Донбассе за сутки зафиксировали пять обстрелов – ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. На Донбассе за минувшие сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“Неподалеку Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку Красногоровки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обоим украинским военным оказана медицинская помощь, и они оперативно доставлены в лечебные учреждения.
“На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ. С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — добавили в штабе ООС.