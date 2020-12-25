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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 15783 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

"В течение текущих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Так, на Приазовье, неподалеку Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-центре, на многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 24 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

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