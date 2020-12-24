Генштаб назвав втрати на Донбасі за другий рік Зеленського

"У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я. Поранених за рік ("бойові санітарні втрати ЗСУ"), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. З них за час перемир'я - 15. З 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових. Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18", - пише видання.

"Найгарячішими" ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.

"З введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - відзначають у Генштабі.

У Генштабі також повідомили про небойові втрати армії за рік.

"Кількість небойових втрат військовослужбовців ЗСУ за період проведення бойових дій під час ООС за 2020 рік становить 70 осіб, з них з 27 липня - 15 осіб", - йдеться у відповіді Генштабу.

До небойових втрат належать смерті військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

"Також до небойових втрат треба віднести загибель одного бійця 14-ї механізованої бригади, який 14 грудня зник зі свого підрозділу, а за кілька днів його тіло повернула так звана "Народна міліція ЛНР" зі слідами численних травм", - пише видання.

Кількість втрат супротивника - так званих "армійських корпусів ДНР і ЛНР", у яких, за твердженням української влади, воюють також кадрові російські офіцери (Кремль це заперечує), невідома, відзначає видання.

Зазначається, що командування цих формувань оприлюднює ці дані лише епізодично. Наприклад, 23 грудня так звана "Народна міліція ЛНР" заявила про загибель від обстрілів двох своїх бійців. Військові оглядачі вважають втрати формувань "ДНР" і "ЛНР" співмірними або трохи вищими з втратами української армії на Донбасі, пише видання.

Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі набув чинності наказ про припинення вогню, про що було домовлено у межах ТКГ.

У нашумілому інтерв'ю для ВВС у жовтні Президент Володимир Зеленський говорив про "75 днів тиші" на Донбасі, коли "75 днів не стріляють", утім, після зауважень інтерв'юера, що це "не зовсім так" і "тиші немає", визнав це.

Уже на початку листопада в Офісі Президента вказували, що, хоч обстріли і продовжуються, "за 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком". Тоді Зеленський заявив про "три бойові втрати за цей час".