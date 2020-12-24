Генштаб назвал потери на Донбассе за второй год Зеленского

"В боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже во время перемирия. Раненых за год ("боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия - 15. С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных. Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия - до 18 ", - пишет издание.

"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ("Мариупольское направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецким.

"С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - отмечают в Генштабе.

В Генштабе также сообщили о небоевых потерях армии за год.

"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС за 2020 год составляет 70 человек, из них с 27 июля - 15 человек", - говорится в ответе Генштаба.

К небоевым потерям принадлежат смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и по другим причинам.

"Также к небоевым потерям следует отнести гибель одного бойца 14-й механизированной бригады, 14 декабря исчезнувшего из своего подразделения, а через несколько дней его тело вернула так называемая "Народная милиция ЛНР" со следами многочисленных травм", - пишет издание.

Количество потерь противника - так называемых "армейских корпусов ДНР и ЛНР", в которых, по утверждению украинской власти, воюют также кадровые российские офицеры (Кремль это отрицает), неизвестно, отмечает издание.

Отмечается, что командование этих формирований обнародует эти данные лишь эпизодически. Например, 23 декабря так называемая "Народная милиция ЛНР" заявила о гибели от обстрелов двух своих бойцов. Военные обозреватели считают потери формирований "ДНР" и "ЛНР" соразмерными или несколько выше потерь украинской армии на Донбассе, пишет издание.

Напомним, что с 27 июля на Донбассе вступил в силу приказ о прекращении огня, о чем было договорено в рамках ТКГ.

В нашумевшем интервью ВВС в октябре Президент Владимир Зеленский говорил о "75 днях тишины" на Донбассе, когда "75 дней не стреляют", впрочем, после замечаний интервьюера, что это "не совсем так" и "тишины нет" , признал это.

Уже в начале ноября в Офисе Президента указывали, что, хотя обстрелы и продолжаются, "за 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом". Тогда Зеленский заявил о "трех боевых потерях за это время".