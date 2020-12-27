ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня”, — сообщили в штабе.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Березово, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.
Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.
“Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет”, — говорится в сообщении.
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Добавляется, что с начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
“Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам”, — резюмировали военные.
Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут воевать все будут мобилизованы и женщины, и мужчины, это будет плохо для нашего населения.