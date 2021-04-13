ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції, є один загиблий та поранені

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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнувши лінію розмежування здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.



Ще 2 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Як наголосили в пресцентрі, на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 14 гектарів території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

12 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.