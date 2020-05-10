ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об’єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці три рази відкривали вогонь, застосувавши 120 мм та 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового окупанти двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з Новотошківським ворог застосував міномет 120-го калібру.
"Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 9 травня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.