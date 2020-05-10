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ООС: боевики шесть раз открывали огонь

Киев • УНН

 • 13694 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики шесть раз открывали огонь

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники три раза открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехового оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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