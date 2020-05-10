ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. 9 травня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції неподалік Кам’янки та Водяного з 82 мм мінометів. Біля Красногорівки та Опитного окупанти задіяли гранатомети різних систем.
Неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки російські найманці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Хутора Вільного російські найманці відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Кримського ворог випустив 10 мін 120-го калібру, а також застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли двічі – з 82 мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Оріхового задіяв протитанковий ракетний комплекс.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.
Від початку поточної доби, 10 травня, російські окупанти два рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82 мм міномет, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Оборонців Оріхового збройні формування РФ обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За поточну добу, 10 травня, втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, в СБУ повідомили про 214 осіб, що перебувають в списку незаконно позбавлених волі на непідконтрольних територіях.